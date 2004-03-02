



Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с 01по 20 декабря 2016 года викторину по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей – читателей газеты.В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса.По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившемунаибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.Ответы на вопросы викторины принимаются в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Учалы, ул. К.Маркса, 20, каб.104 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с 01 по 20 декабря 2016 года.2.Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи? 3 года 4 года 5 лет 6 лет3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума? 1905 1906 1917 19914. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право? 1918 1935 1936 19385. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется: консилиумом всероссийским советом референдумом6.Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом Правительство Российской Федерации Президент Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации7.С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом? 18 лет 21 год 25 лет 35 лет8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом? Горбачёв Михаил Сергеевич Ельцин Борис Николаевич Медведев Дмитрий Анатольевич Путин Владимир Владимирович9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 летне моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 летне моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет10.Дата выборов депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, которые впервые были организованы по смешанной системе? 2 марта 2004 30 октября 2005 2 марта 2008 8 сентября 201311.Количество депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан? 100 110 120 14012. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке? Актом Постановлением Протоколом Распоряжением13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов? Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия Участковая избирательная комиссия14. Какой день на выборах называется «днем тишины»? День подсчета голосов Первый день регистрации кандидатов День, предшествующий дню голосования15. Каких представителей власти в России не выбирают? депутатов Государственной Думы Российской Федерации членов Совета Федерации Российской Федерации депутатов законодательных органов власти субъектов федерации депутатов органов местного самоуправления16. Срок полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва? 4 года 5 лет 6 лет 7 года17.Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации? 350 420 450 48017. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»