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Викторина по вопросам избирательного праваБөгөн, 12:12

Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с 01по 20 декабря 2016 года викторину по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей – читателей газеты.
В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.
Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса.
По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившемунаибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.
В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.
Ответы на вопросы викторины принимаются в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Учалы, ул. К.Маркса, 20, каб.104 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с 01 по 20 декабря 2016 года.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

1.Манифест какого императора России лег в основание формирования первой Государственной Думы?
 Александра I
 Николая I
 Николая II
 Петра I

2.Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи?
 3 года
 4 года
 5 лет
 6 лет

3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума?
 1905
 1906
 1917
 1991

4. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право?
 1918
 1935
 1936
 1938

5. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется:
 консилиумом
 всероссийским советом
 референдумом

6.Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом
 Правительство Российской Федерации
 Президент Российской Федерации
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

7.С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
 18 лет
 21 год
 25 лет
 35 лет

8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом?
 Горбачёв Михаил Сергеевич
 Ельцин Борис Николаевич
 Медведев Дмитрий Анатольевич
 Путин Владимир Владимирович

9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:
не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет
 не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет

10.Дата выборов депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, которые впервые были организованы по смешанной системе?
 2 марта 2004
 30 октября 2005
 2 марта 2008
 8 сентября 2013

11.Количество депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан?
 100
 110
 120
 140

12. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке?
 Актом
 Постановлением
 Протоколом
 Распоряжением

13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов?
 Избирательная комиссия муниципального образования
 Окружная избирательная комиссия
 Территориальная избирательная комиссия
 Участковая избирательная комиссия

14. Какой день на выборах называется «днем тишины»?
 День подсчета голосов
 Первый день регистрации кандидатов
 День, предшествующий дню голосования

15. Каких представителей власти в России не выбирают?
 депутатов Государственной Думы Российской Федерации
 членов Совета Федерации Российской Федерации
 депутатов законодательных органов власти субъектов федерации
 депутатов органов местного самоуправления

16. Срок полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва?
 4 года
 5 лет
 6 лет
 7 года

17.Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
 350
 420
 450
 480

17. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»


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