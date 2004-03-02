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Викторина по вопросам избирательного праваБөгөн, 12:12
Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с 01по 20 декабря 2016 года викторину по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей – читателей газеты.
В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.
Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса.
По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившемунаибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.
В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.
Ответы на вопросы викторины принимаются в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Учалы, ул. К.Маркса, 20, каб.104 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с 01 по 20 декабря 2016 года.
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1.Манифест какого императора России лег в основание формирования первой Государственной Думы?
Александра I
Николая I
Николая II
Петра I
2.Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи?
3 года
4 года
5 лет
6 лет
3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума?
1905
1906
1917
1991
4. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право?
1918
1935
1936
1938
5. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется:
консилиумом
всероссийским советом
референдумом
6.Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом
Правительство Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
7.С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
18 лет
21 год
25 лет
35 лет
8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом?
Горбачёв Михаил Сергеевич
Ельцин Борис Николаевич
Медведев Дмитрий Анатольевич
Путин Владимир Владимирович
9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:
не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет
не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
10.Дата выборов депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, которые впервые были организованы по смешанной системе?
2 марта 2004
30 октября 2005
2 марта 2008
8 сентября 2013
11.Количество депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан?
100
110
120
140
12. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке?
Актом
Постановлением
Протоколом
Распоряжением
13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов?
Избирательная комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия
Территориальная избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия
14. Какой день на выборах называется «днем тишины»?
День подсчета голосов
Первый день регистрации кандидатов
День, предшествующий дню голосования
15. Каких представителей власти в России не выбирают?
депутатов Государственной Думы Российской Федерации
членов Совета Федерации Российской Федерации
депутатов законодательных органов власти субъектов федерации
депутатов органов местного самоуправления
16. Срок полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва?
4 года
5 лет
6 лет
7 года
17.Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
350
420
450
480
17. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.
Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса.
По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившемунаибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.
В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.
Ответы на вопросы викторины принимаются в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Учалы, ул. К.Маркса, 20, каб.104 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с 01 по 20 декабря 2016 года.
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1.Манифест какого императора России лег в основание формирования первой Государственной Думы?
Александра I
Николая I
Николая II
Петра I
2.Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи?
3 года
4 года
5 лет
6 лет
3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума?
1905
1906
1917
1991
4. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право?
1918
1935
1936
1938
5. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется:
консилиумом
всероссийским советом
референдумом
6.Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом
Правительство Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
7.С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
18 лет
21 год
25 лет
35 лет
8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом?
Горбачёв Михаил Сергеевич
Ельцин Борис Николаевич
Медведев Дмитрий Анатольевич
Путин Владимир Владимирович
9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:
не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет
не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
10.Дата выборов депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, которые впервые были организованы по смешанной системе?
2 марта 2004
30 октября 2005
2 марта 2008
8 сентября 2013
11.Количество депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан?
100
110
120
140
12. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке?
Актом
Постановлением
Протоколом
Распоряжением
13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов?
Избирательная комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия
Территориальная избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия
14. Какой день на выборах называется «днем тишины»?
День подсчета голосов
Первый день регистрации кандидатов
День, предшествующий дню голосования
15. Каких представителей власти в России не выбирают?
депутатов Государственной Думы Российской Федерации
членов Совета Федерации Российской Федерации
депутатов законодательных органов власти субъектов федерации
депутатов органов местного самоуправления
16. Срок полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва?
4 года
5 лет
6 лет
7 года
17.Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
350
420
450
480
17. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
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