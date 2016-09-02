Яйыҡ гәзите » On-line яңылыҡтар » Выборы - Учалы
Выборы - УчалыБөгөн, 13:12
В избирательном участке №3152 г. Учалы (лицей №3) очень оживленно. Учалинцы с раннего утра спешат выполнить свой гражданский долг. Общее число избирателей на этом участке 1612. 29 человек получили открепительные талоны. К 10.00 проголосовало 85 человек.
Анвару Шарафатдинову исполнилось 18 лет. Он впервые участвует на выборах. Члены комиссии торжественно поздравили юного учалинца.
- Сегодня для меня очень важный, волнительный день. Я знаю, что от голоса каждого гражданина РФ зависит наше будущее. И в будущем постараюсь принять активное участие в избирательных кампаниях, - говорит Анвар.
Анвару Шарафатдинову исполнилось 18 лет. Он впервые участвует на выборах. Члены комиссии торжественно поздравили юного учалинца.
- Сегодня для меня очень важный, волнительный день. Я знаю, что от голоса каждого гражданина РФ зависит наше будущее. И в будущем постараюсь принять активное участие в избирательных кампаниях, - говорит Анвар.
- Оҡшаш яңылыҡтар
- Комментарийҙар
ТЕСТ
ВИКТОРИНА ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ЧИТАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ... Тотош уҡырға
ВИКТОРИНА ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ЧИТАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ... Тотош уҡырға
ВОПРОСЫ
1. Форма государственно-политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власти. 2. Установленный порядок... Тотош уҡырға
1. Форма государственно-политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власти. 2. Установленный порядок... Тотош уҡырға
ПОЛОЖЕНИЕ
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от «18» ноября2014 года №101/10-5 ПОЛОЖЕНИЕ о викторине по... Тотош уҡырға
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от «18» ноября2014 года №101/10-5 ПОЛОЖЕНИЕ о викторине по... Тотош уҡырға
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 июня 2015 г. Жители Башкортостана могут внести свой вклад в разработку Стратегии социально-экономического развития В рамках разработки Стратегии... Тотош уҡырға
16 июня 2015 г. Жители Башкортостана могут внести свой вклад в разработку Стратегии социально-экономического развития В рамках разработки Стратегии... Тотош уҡырға
АКЦИЯ «ЦИФРОВАЯ СТРАНА» ЖДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» при поддержке оператора связи ОАО «Башинформсвязь» в Республике Башкортостан, объявляет о старте... Тотош уҡырға
Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» при поддержке оператора связи ОАО «Башинформсвязь» в Республике Башкортостан, объявляет о старте... Тотош уҡырға
Рубрикалар
Яңылыҡтар архивы
№ газеты Табырға
Яңылыҡтар календары
Популяр яңылыҡтар
Еңеүҙәр - хеҙмәт аша
Көҙҙөң тәүге байрамы - Белем көнө алдынан изге...
Көҙҙөң тәүге байрамы - Белем көнө алдынан изге...
Нисә һумға төшәсәк?
Яңы уҡыу йылы башланыуға аҙ ғына ваҡыт ҡалды....
Яңы уҡыу йылы башланыуға аҙ ғына ваҡыт ҡалды....
Еңеү шарт түгел, ҡатнашыу шарт
Екатеринбург ҡалаһында футбол буйынса...
Екатеринбург ҡалаһында футбол буйынса...
Уҡыу йылын асты ҡыңғырау
Ҡала-райондың 13292 балаһы өсөн был кесаҙна...
Ҡала-райондың 13292 балаһы өсөн был кесаҙна...
Хәйриәлек - иң изге ғәмәл
Уҙған аҙнала хәйриәлек эшмәкәрлеге буйынса...
Уҙған аҙнала хәйриәлек эшмәкәрлеге буйынса...
Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған. Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда һәм уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Яйык» («Яик»)
гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.
гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.