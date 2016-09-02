



Анвару Шарафатдинову исполнилось 18 лет. Он впервые участвует на выборах. Члены комиссии торжественно поздравили юного учалинца.- Сегодня для меня очень важный, волнительный день. Я знаю, что от голоса каждого гражданина РФ зависит наше будущее. И в будущем постараюсь принять активное участие в избирательных кампаниях, - говорит Анвар.