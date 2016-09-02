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Выборы - УчалыБөгөн, 13:12

Выборы - УчалыВ избирательном участке №3152 г. Учалы (лицей №3) очень оживленно. Учалинцы с раннего утра спешат выполнить свой гражданский долг. Общее число избирателей на этом участке 1612. 29 человек получили открепительные талоны. К 10.00 проголосовало 85 человек.
Анвару Шарафатдинову исполнилось 18 лет. Он впервые участвует на выборах. Члены комиссии торжественно поздравили юного учалинца.
- Сегодня для меня очень важный, волнительный день. Я знаю, что от голоса каждого гражданина РФ зависит наше будущее. И в будущем постараюсь принять активное участие в избирательных кампаниях, - говорит Анвар.

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