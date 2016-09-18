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В Центризбирком Башкирии поступило шесть обращений по нарушениям на выборах18.09.2016

В Центральную избирательную комиссию Башкортостана в Единый день голосования поступило шесть обращений, в том числе три — из ЦИК России. Данные по состоянию на 11 часов привел глава ЦИК РБ Хайдар Валеев. Главный организатор выборов озвучил некоторые из них.

«Одно обращение — по недостоверным сведениям, представленным одним из кандидатов в Совет городского округа Уфы. Второе заявление — о возможных нарушениях избирательного законодательства при организации голосования вне помещений участков в Краснокамском районе. Обращение поступило от кандидата в депутаты районного Совета», — рассказал Хайдар Валеев.

По словам председателя Комиссии, остальные обращения поступили из ЦИК России о возможном нарушении избирательного законодательства, которые могли произойти до дня голосования: нарушение порядка проведения агитации в Белорецком районе, отказ в регистрации списка кандидатур в Горсовет Уфы и недопуск наблюдателей в нескольких районах республики.

В Центризбиркоме работает «горячая линия». С 8 августа поступило 230 звонков. Три сотрудника отвечают на звонки избирателей. Вопросы связаны с местом голосования.

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