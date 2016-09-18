



«Одно обращение — по недостоверным сведениям, представленным одним из кандидатов в Совет городского округа Уфы. Второе заявление — о возможных нарушениях избирательного законодательства при организации голосования вне помещений участков в Краснокамском районе. Обращение поступило от кандидата в депутаты районного Совета», — рассказал Хайдар Валеев.По словам председателя Комиссии, остальные обращения поступили из ЦИК России о возможном нарушении избирательного законодательства, которые могли произойти до дня голосования: нарушение порядка проведения агитации в Белорецком районе, отказ в регистрации списка кандидатур в Горсовет Уфы и недопуск наблюдателей в нескольких районах республики.В Центризбиркоме работает «горячая линия». С 8 августа поступило 230 звонков. Три сотрудника отвечают на звонки избирателей. Вопросы связаны с местом голосования.