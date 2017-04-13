



«Если ситуация не будет выправляться, мы будем принимать другие меры. И точно такой же подход у нас к властям любого муниципалитета, любого города. Первая и главная задача руководства города, муниципалитета — работа для людей, проживающих на этой территории», — отметил Глава Башкортостана. По его словам, эта тема очень важна, как с точки зрения справедливости, честной работы, так и с точки зрения развития территории.«Только в таком случае не будет ни уголовных дел, ни задержаний, ни трудностей, которые сопровождают порой не очень честную работу», — подчеркнул Рустэм Хамитов.Руководитель региона также заметил, что город находится в сложной экономической ситуации, у администрации накопились большие долги. Кроме того, в последнее время администрацию Уфы сотрясают скандалы. И это, по мнению Рустэма Хамитова, следствие того, что уфимская администрация начала слишком близко общаться с бизнесом.«В Уфе, к сожалению, близость власти и бизнеса стала критической. Бизнес должен жить своей жизнью, власть должна работать на благо всех граждан. Отсюда в Уфе и разного рода сложности с задержаниями ряда специалистов, возбуждением уголовных дел. Это всё отвлекает от работы. Простой уфимец должен знать, что каждую секунду мэр города, его заместители думают о благополучии города, а не о том, чтобы решать какие-то бизнес-процессы, даже в правовом плане», — заявил Глава республики.