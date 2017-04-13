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Рустэм Хамитов ответил на вопрос о лесном хозяйстве и туризме в Бурзянском районе13.04.2017
Жители Бурзянского района обеспокоены судьбой местного леса. По словам местного жителя Вильдана Каримова, на территории района арендуют лесные площади крупные компании – «БашЛесПром» и «Селена». Они не перерабатывают лес, а продают его. В результате местные предприниматели не могут получить лес. В Лесхозе очереди продлились до 9 тысяч и будут растянуты на 35 лет.
Также сегодня в Бурзянском районе подписано соглашение о создании туристического кластера.
#РазговорСГлавойРеспубликиБашкортостан
Читать далее: http://tv-rb.ru/novosti/politics/rustem_khamitov_has_..
Также сегодня в Бурзянском районе подписано соглашение о создании туристического кластера.
#РазговорСГлавойРеспубликиБашкортостан
Читать далее: http://tv-rb.ru/novosti/politics/rustem_khamitov_has_..
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