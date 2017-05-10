Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии





Республика Башкортостан в качестве площадки для проведения выездной сессии организаторами выбрана не случайно. На сегодняшний день регион является одним из инвестиционно привлекательных территорий. В регионе активно проводится работа по совершенствованиюинвестиционного законодательства, предоставлению мер государственной поддержки бизнес-сообществу, снижению административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности.Об эффективности реализуемых мер в данном направлении свидетельствуют итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 2015 года, когда Республика Башкортостан заняла 20 место, вдвое улучшив свои позиции.Петербургский международный экономический форум пройдет 1 – 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия Форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».