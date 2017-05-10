Яйыҡ гәзите » On-line яңылыҡтар » Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии
Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии10.05.2017
Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии
ПМЭФв Уфе
11 мая 2017 года в Уфе пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.
Ключевая тема дискуссий — привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участникам сессии предстоит разобраться в существующих глобальных трендах, а также обсудить институты и механизмы поддержки развития промышленности и ее интеграции в международную экономику.
К участию в мероприятии приглашены представители органов власти, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, а также представители общественности и СМИ.
Республика Башкортостан в качестве площадки для проведения выездной сессии организаторами выбрана не случайно. На сегодняшний день регион является одним из инвестиционно привлекательных территорий. В регионе активно проводится работа по совершенствованиюинвестиционного законодательства, предоставлению мер государственной поддержки бизнес-сообществу, снижению административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности.Об эффективности реализуемых мер в данном направлении свидетельствуют итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 2015 года, когда Республика Башкортостан заняла 20 место, вдвое улучшив свои позиции.
Петербургский международный экономический форум пройдет 1 – 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия Форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».
ПМЭФв Уфе
11 мая 2017 года в Уфе пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.
Ключевая тема дискуссий — привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участникам сессии предстоит разобраться в существующих глобальных трендах, а также обсудить институты и механизмы поддержки развития промышленности и ее интеграции в международную экономику.
К участию в мероприятии приглашены представители органов власти, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, а также представители общественности и СМИ.
Республика Башкортостан в качестве площадки для проведения выездной сессии организаторами выбрана не случайно. На сегодняшний день регион является одним из инвестиционно привлекательных территорий. В регионе активно проводится работа по совершенствованиюинвестиционного законодательства, предоставлению мер государственной поддержки бизнес-сообществу, снижению административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности.Об эффективности реализуемых мер в данном направлении свидетельствуют итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 2015 года, когда Республика Башкортостан заняла 20 место, вдвое улучшив свои позиции.
Петербургский международный экономический форум пройдет 1 – 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия Форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».
- Оҡшаш яңылыҡтар
- Комментарийҙар
Викторина по вопросам избирательного права
Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с... Тотош уҡырға
Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с... Тотош уҡырға
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 июня 2015 г. Жители Башкортостана могут внести свой вклад в разработку Стратегии социально-экономического развития В рамках разработки Стратегии... Тотош уҡырға
16 июня 2015 г. Жители Башкортостана могут внести свой вклад в разработку Стратегии социально-экономического развития В рамках разработки Стратегии... Тотош уҡырға
ПОЛОЖЕНИЕ
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от «18» ноября2014 года №101/10-5 ПОЛОЖЕНИЕ о викторине по... Тотош уҡырға
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от «18» ноября2014 года №101/10-5 ПОЛОЖЕНИЕ о викторине по... Тотош уҡырға
ВОПРОСЫ
1. Форма государственно-политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власти. 2. Установленный порядок... Тотош уҡырға
1. Форма государственно-политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власти. 2. Установленный порядок... Тотош уҡырға
АКЦИЯ «ЦИФРОВАЯ СТРАНА» ЖДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» при поддержке оператора связи ОАО «Башинформсвязь» в Республике Башкортостан, объявляет о старте... Тотош уҡырға
Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» при поддержке оператора связи ОАО «Башинформсвязь» в Республике Башкортостан, объявляет о старте... Тотош уҡырға
Рубрикалар
Яңылыҡтар архивы
№ газеты Табырға
Яңылыҡтар календары
Популяр яңылыҡтар
Үәт, исмаһам, бейейҙәр!
Ҡала филармонияһында ҙур сәнғәт байрамы - балалар...
Ҡала филармонияһында ҙур сәнғәт байрамы - балалар...
Иң бәхетлеләрҙең береһе - мин
Иң бәхетлеләрҙең береһе - мин, Ата-бабам ерендә...
Иң бәхетлеләрҙең береһе - мин, Ата-бабам ерендә...
Киләсәк беҙҙең ҡулда
Ошо көндәрҙә ҡаланың Ижад һарайында «Беҙҙең...
Ошо көндәрҙә ҡаланың Ижад һарайында «Беҙҙең...
Халыҡ ышанысын аҡлап
21 апрелдә муниципаль берәмектәр хеҙмәткәрҙәре...
21 апрелдә муниципаль берәмектәр хеҙмәткәрҙәре...
Ябай ҙа ул, бөйөк тә...
Физкультура - уҡыусыларҙың иң яратҡан...
Физкультура - уҡыусыларҙың иң яратҡан...
Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған. Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда һәм уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Яйык» («Яик»)
гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.
гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.