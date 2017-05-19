Яйыҡ гәзите » On-line яңылыҡтар » ПРЕСС-РЕЛИЗк проекту постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году»
ПРЕСС-РЕЛИЗк проекту постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году»19.05.2017
По поручению Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года подготовлен ряд решений Правительства Республики Башкортостан о дополнительном выделении из бюджета Республики Башкортостан более 3,9 млрд. рублей на обеспечение оплаты труда свыше 142 тысяч работниковобразования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения, из них 2,3 млрд. рублей будет направлено муниципальным районам и городским округам для обеспечения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений;
Принимаемые меры позволят в 2017 году обеспечить выполнение установленных на текущий год показателей повышения заработной платы для педагогических и медицинских работников, а также работников учреждений культуры и науки и довести уровень их заработной платы до установленных значений установленных постановлением.
Принимаемые меры позволят в 2017 году обеспечить выполнение установленных на текущий год показателей повышения заработной платы для педагогических и медицинских работников, а также работников учреждений культуры и науки и довести уровень их заработной платы до установленных значений установленных постановлением.
- Оҡшаш яңылыҡтар
- Комментарийҙар
Викторина по вопросам избирательного права
Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с... Тотош уҡырға
Территориальная избирательная комиссия муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан совместно с редакцией газеты «Яйык» проводит с... Тотош уҡырға
«Иволга-2015»
Инновационные проекты молодежи Башкортостана отмечены грантами на окружном молодежном форуме ПФО "Иволга-2015" Перспективные проекты молодых людей,... Тотош уҡырға
Инновационные проекты молодежи Башкортостана отмечены грантами на окружном молодежном форуме ПФО "Иволга-2015" Перспективные проекты молодых людей,... Тотош уҡырға
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 июня 2015 г. Жители Башкортостана могут внести свой вклад в разработку Стратегии социально-экономического развития В рамках разработки Стратегии... Тотош уҡырға
16 июня 2015 г. Жители Башкортостана могут внести свой вклад в разработку Стратегии социально-экономического развития В рамках разработки Стратегии... Тотош уҡырға
ПОЛОЖЕНИЕ
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от «18» ноября2014 года №101/10-5 ПОЛОЖЕНИЕ о викторине по... Тотош уҡырға
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от «18» ноября2014 года №101/10-5 ПОЛОЖЕНИЕ о викторине по... Тотош уҡырға
ТЕСТ
ВИКТОРИНА ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ЧИТАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ... Тотош уҡырға
ВИКТОРИНА ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ЧИТАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ... Тотош уҡырға
Рубрикалар
Яңылыҡтар архивы
№ газеты Табырға
Яңылыҡтар календары
Популяр яңылыҡтар
Ябай ҙа ул, бөйөк тә...
Физкультура - уҡыусыларҙың иң яратҡан...
Физкультура - уҡыусыларҙың иң яратҡан...
Халыҡ ышанысын аҡлап
21 апрелдә муниципаль берәмектәр хеҙмәткәрҙәре...
21 апрелдә муниципаль берәмектәр хеҙмәткәрҙәре...
Хеҙмәттәре ҡаһарманлыҡҡа тиң
Башҡортостанда Чернобылдә эшләгән 3 меңдән ашыу...
Башҡортостанда Чернобылдә эшләгән 3 меңдән ашыу...
Онотолмай Чернобыль фажиғәһе
СССР-ҙағы иң ҙур атом станцияһын Белоруссиянан...
СССР-ҙағы иң ҙур атом станцияһын Белоруссиянан...
Ҡарас рухы ҡайтты ауылға
]Наурыҙҙарҙың бына инде туғыҙынсы йыл уҙғарған...
]Наурыҙҙарҙың бына инде туғыҙынсы йыл уҙғарған...
Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған. Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда һәм уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Яйык» («Яик»)
гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.
гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.