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В лесах Башкортостана установилась высокая пожарная опасность23.08.2017
Согласно прогнозным данным на предстоящие дни августа в 65 регионах России прогнозируется высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды, в том числе и на территории Республики Башкортостан.
Сегодня IV класс пожарной опасности (высокая) в лесах установился на территории лесного фонда Бирского, Дюртюлинского, Зилаирского, Туймазинского и Уфимского лесничеств, V класс опасности (чрезвычайная) – в Стерлитамакском лесничестве.
За прошлую неделю в период с 14 по 21 августа на территории республики на землях иных категорий было осуществлено оперативное межведомственное взаимодействие Региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ, Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ по идентификации 15 термоточек.
В совокупности с погодными условиями пожарную ситуацию на природных территориях значительно осложняет человеческий фактор. Массовый выход населения в лесные массивы в целях отдыха, заготовки травы зачастую сопровождается нарушением требований правил пожарной безопасности в лесах и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Так, халатность людей при обращении с огнем на природе, переход огня в лес от самовольных выжиганий сухой травы, мусора на землях сельхозназначения и иных категорий – являются основными причинами лесных пожаров. Об этом свидетельствуют и цифры – в текущем году из 28 лесных пожаров 24 произошло из-за неосторожного обращения населения с огнем.
Напомним, что за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях и за самовольные поджоги сухой травы определена административная (ст. 8.32 и 20.4 КоАП РФ), а также уголовная (с. 261 УК) ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет с возмещением нанесенного ущерба.
Министерство лесного хозяйства РБ призывает граждан в случае возникновения угрозы пожара незамедлительно позвонить по номеру телефона Региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан
Сегодня IV класс пожарной опасности (высокая) в лесах установился на территории лесного фонда Бирского, Дюртюлинского, Зилаирского, Туймазинского и Уфимского лесничеств, V класс опасности (чрезвычайная) – в Стерлитамакском лесничестве.
За прошлую неделю в период с 14 по 21 августа на территории республики на землях иных категорий было осуществлено оперативное межведомственное взаимодействие Региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ, Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ по идентификации 15 термоточек.
В совокупности с погодными условиями пожарную ситуацию на природных территориях значительно осложняет человеческий фактор. Массовый выход населения в лесные массивы в целях отдыха, заготовки травы зачастую сопровождается нарушением требований правил пожарной безопасности в лесах и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Так, халатность людей при обращении с огнем на природе, переход огня в лес от самовольных выжиганий сухой травы, мусора на землях сельхозназначения и иных категорий – являются основными причинами лесных пожаров. Об этом свидетельствуют и цифры – в текущем году из 28 лесных пожаров 24 произошло из-за неосторожного обращения населения с огнем.
Напомним, что за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях и за самовольные поджоги сухой травы определена административная (ст. 8.32 и 20.4 КоАП РФ), а также уголовная (с. 261 УК) ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет с возмещением нанесенного ущерба.
Министерство лесного хозяйства РБ призывает граждан в случае возникновения угрозы пожара незамедлительно позвонить по номеру телефона Региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан
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