



Һиндостанда сүп-сар тупланыу ауыр проблемаға әйләнеүе тураһында яҙғайныҡ инде. Бер көн эсендә генә 15 мең тонна пластик ҡалдыҡтар сығарып ташлана, ә улар быуат-быуат буйына ята бит инде. Фән ярҙамға киләсәк, буғай. Ашватху Хеджу атлы уҙаман 4 йыл тикшереүҙәр үткәреп, пластик урынына органик матдәләрҙән пакет-пленкалар яһау рәтенә төшөнә. Крахмалдан һәм үҫемлек майынан, сер итеп тотолған башҡа урындағы сеймалдан яһалған пакеттар 180 көндә тарҡала, тирә-йүнде бысратмай, һыу төшә икән - бер тәүлек тә етә. Ә иң мөһиме - был материал ашарға яраҡлы! Эшҡыуар журналистар алдында үҙе ашап күрһәтә. Хәйерселектән интеккән кешеләргә бер ҙә артыҡ булмаҫ, ризыҡ урамда туҙып ятмаясағы алдан билдәле.Көнбайыш илдәрендә ҡайһы саҡ януар хоҡуҡтарын кешенән дә өҫтөн ҡуялар. Фин-ляндияның бәләкәй генә Нурмес ҡалаһы янында бүре ныҡ үрсегән. Кистәрен балаларҙы урамға сығарырға ҡурҡалар, бүреләр төнөн торлаҡҡа килеп, эт менән һыйланырға әүәҫләнгәндәр, ти. Йыл башынан 32 алабайҙың башына етәләр. Хәҙер, урындағы уйлап табыусының тәҡдиме менән эттәргә жилет кейҙерә башлағандар, ә туҡымаһына әсенән-әсе борос һеңдерелә. Йәнәһе лә, бүре тешләйәсәк тә, әсегә түҙә алмайынса сығып ҡасасаҡ. Эх, бөтә проблеманы 12-се калибр мылтығы хәл итер ине лә, тәбиғәтте һаҡлауға мөкиббән бирелгәндәр шул.Американдарҙың абруйлы «The Atlantic» журналы ҡыҙыҡлы тикшереүҙәр тураһында бәйән итте. Етәксенең тәүге балаһы ҡыҙ икән, ҡул аҫтындағы хеҙмәткәрҙәргә йомартыраҡ һәм кеселеклерәк була, ул икән - ҡатыраҡ тотона. Шул уҡ ваҡытта апаһы йә туғаны менән үҫкән етәксе ниңәлер тик ағай-ҡустылары булған етәксегә ҡарағанда ҡатын-ҡыҙ коллегаларына ҡатыраҡ мөнәсәбәттә була.Етәксенең ҡатыны эшләмәй өйҙә ултыра икән, уның ҡатын-ҡыҙ хеҙмәткәрҙәренә ниңәлер ихтирамы кәмей. Төп өлөштә ҡатын-ҡыҙҙарҙан торған коллективта хеҙмәт иткән ирҙәр йорт эштәрен күберәк башҡара, ҡатындарына ярҙам итә. Йәнә бер сәйер күренеш - ҡатынынан аҙыраҡ эш хаҡы алған ирҙәр йорт эштәре башҡарыуҙан нығыраҡ ситләшә, күрәһең «бисә Вәхит»кә әйләнәм тип ҡурҡалар. Ә күберәк алғандар кәмһетелеү, тип ҡабул итмәй.Америкала бер кеше ятып автомобиль ре-монтлаған була. Көтмәгәндә домкрат ысҡынып, техника үҙен ергә ҡыҫа, бензин түгелеп ут та тоҡана. Ярар ҙа, 19 йәшлек ҡыҙы Шарлотта Хеффельмайер килеп етә. Сибек кенә ҡыҙыҡай ауыр пикапты ҡул менән генә күтәреп, атаһын һөйрәтеп сығара. Мөғжизә! Аҙағынан янған автомобилде ҡабыҙып, гараждан алып сыға, ут һүндерергә тотона.Ҡурған өлкәһендә 17 йәшлек уҡыусы егет эсеп ала ла, МТЗ тракторын ҡыуып алып китә. Полицияны күргәс, тракторы менән ДПС ав-томобилен юлдан гөрөп төшөрөргә маташа. Бындай «егетлектәр» кинола ғына матур килеп сыға, ысынбарлыҡта полицейҙар тракторҙың тәгәрмәстәрен тишә атып туҡтаталар.Үҙәк матбуғатты һәм интернетты файҙаланып,Илфат ЯНБАЕВ әҙерләне.>>Житель Удмуртии почти четверть века жил под другим именем в Абхазии – причиной этого стала глубокая амнезия, наступившая из-за травмы. Память неожиданно вернулась, когда он попал в аварию.По данным МВД по Удмуртской Республике, откуда родом герой этой удивительной истории, родные двадцать четыре года считали Владимира Вахрушева умершим. В 1992 году он возвращался из армии домой, в село Малая Пурга, но был жестоко избит в поезде неизвестными и потерял память. Не доехавшего до дома мужчину стали искать родственники, но обращение в полицию ни к чему не привело - в 2006 году суд РФ признал его умершим.Как впоследствии выяснилось, в течение двадцати четырех лет после нападения в поезде он жил в Абхазии под именем Виталий. Но, попав год назад в аварию, внезапно вспомнил свое настоящее имя и место рождения. Обретя память, он вернулся домой, неожиданно «воскреснув» для близких.Мужчине, как стало известно, уже вручили паспорт как Владимиру Вахрушеву. Перед этим региональным МВД был проведен целый комплекс мероприятий для установления личности. После многих проверок, опрашивания свидетелей и запросов в различные ведомства там подтвердили, что так долго проживший в беспамятстве мужчина действительно является гражданином Российской Федерации.Ученые говорят, что амнезии различны в своих проявлениях, но вид потери памяти, при которой человек внезапно забывает всю свою прошлую жизнь и кто он есть, включая паспортные данные, - тяжелейший. По словам специалистов, такое состояние может возникать после тяжелых физических или психических травм, интоксикаций и даже без видимой причины, когда обследование мозга не выявляет никаких отклонений. Механизм такой патологии неизвестен до сих пор. Самопроизвольное «просветление», когда больной вспоминает практически все, при этом не столь уж редкое явлениеПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись подарками после переговоров, пишет МИА «Россия сегодня» в четверг, 15 декабря+T-Путину досталась репродукция картины-свитка в японском стиле «Прибытие Путятина». Ее нарисовали на бумаге «хонминоваси», которая в Японии считается культурной ценностью государственного значения и которую ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия.Абэ получил картину Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском» и тульский самовар. «Угольный» самовар, подаренный японскому лидеру, сделали из меди и дерева в 1870 году.Евфимий Путятин — русский адмирал, дипломат и кавалер ордена святого Андрея Первозванного. В 1855 году Путятин подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией. По нему Япония получила часть Курильских островов и группу островов Хабомаи. Сейчас японское правительство ссылается именно на этот документ в нерешенном вопросе о территориальной принадлежности четырех южных Курильских островов.Москва же считает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними оформлен по всем правилам. Тем не менее, на переговорах 15 декабря Абэ и Путин договорились, что Россия и Япония будут вместе заниматься сельским хозяйством на этих островах.Начальник отдела капитального строительства администрации Ярковского района Тюменской области Владимир Кокорин, который приказал спилить полувековую ель в палисаднике местной жительницы, подал в отставку и считается уволенным с 12 декабря, сообщили 14 декабря ТАСС в областной прокуратуре+T-86-летняя жительница поселка Ярково Анна Фольц в 1965 году посадила елку вместе с сыном, который умер шесть лет назад. Пожилая женщина говорила журналистам, что дерево напоминало ей о сыне.Утром 1 декабря сотрудники районной администрации в преддверии Нового года спилили полувековую ель и установили ее в 15 метрах от дома Фольц на главной площади Ярково. При этом чиновники не предупредили женщину о своих планах: начальник отдела капитального строительства приходил к ней, чтобы поговорить, но не застал дома. После случившегося пенсионерка обратилась в полицию.Во время расследования прокуратура внесла представление главе Ярковского района. 7 декабря начальнику отдела капитального строительства объявили выговор, после чего чиновник подал в отставку. В отношении него также завели административное дело по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов».Сотрудники администрации, которые спилили ель, извинились перед Анной Фольц, сообщил замглавы района Денис Белобородов.